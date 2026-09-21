Perkuat Pasar di Sumatra, Fumira Hadirkan Fasilitas Produksi Baru

jpnn.com, PALEMBANG - FUMIRA, produsen baja lembaran memperkuat ekspansinya ke pasar Sumatra dengan menghadirkan fasilitas produksi lokal baru yang berlokasi di Komplek Pergudangan Griya Bandara Indah, Kota Palembang, Sumatra Selatan yang dilengkapi mesin FUMIRA Click-330.

Langkah ini menandai semakin luasnya jejak FUMIRA dalam menghadirkan solusi atap modern di Indonesia.

“Kami tidak hanya memperluas akses terhadap produk, namun kehadiran fasilitas produksi lokal FUMIRA di Palembang menjadi bagian dari upaya kami untuk membangun kedekatan yang lebih kuat dengan customer sekaligus merespon kebutuhan proyek di wilayah Sumatra, khususnya Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) secara lebih efektif," ujar Ferry Boen Direktur PT Fumira.

"Melalui ekspansi ini, FUMIRA membawa pendekatan baru terhadap penggunaan material metal pada bangunan, bahwa atap tidak lagi sekadar elemen pelindung, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dari karakter dan estetika arsitektur," imbuhnya.

Kehadiran fasilitas FUMIRA di Palembang memberikan akses yang lebih dekat bagi customer terhadap produk atap FUMIRA sekaligus memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan proyek khususnya di wilayah Sumbagsel.

Ferry menambahkan ekspansi FUMIRA ke Palembang merupakan langkah penting untuk semakin dekat dengan customer di Sumbagsel.

“Kami melihat adanya kebutuhan dan peluang yang besar terhadap solusi atap yang tidak hanya memiliki fungsi yang baik, tetapi juga mampu menjawab tuntutan desain bangunan modern. Karena itu, kami ingin hadir lebih dekat dan memberikan akses terhadap solusi yang relevan dengan kebutuhan pasar,” jelas Ferry.

Untuk itu, FUMIRA berkolaborasi dengan CV Cahaya Inti Abadi sebagai distributor resmi FUMIRA, khususnya di wilayah Sumbagsel.