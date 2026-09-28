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Perkuat Pasar Lokal, Pedagang Kripto Berizin OJK OSL Indonesia Resmikan Kantor Baru

Perkuat Pasar Lokal, Pedagang Kripto Berizin OJK OSL Indonesia Resmikan Kantor Baru
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Perusahaan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin OJK, OSL Indonesia, resmi membuka kantor baru di Jakarta pada Senin (28/9/2026). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin OJK, OSL Indonesia, resmi membuka kantor baru di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

Kehadiran kantor fisik ini menandai komitmen jangka panjang perusahaan dalam membangun industri aset keuangan digital berbasis kepatuhan global dan kebutuhan pengguna lokal.

Fasilitas fisik ini dihadirkan untuk membuka ruang dialog yang lebih dekat dengan nasabah, mitra, komunitas, serta para pemangku kepentingan di tanah air.

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President Director OSL Indonesia, Ivan Arilito, menyampaikan bahwa peluncuran kantor ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk menyerap aspirasi pasar lokal.

Bersamaan dengan peresmian kantor, OSL juga memperkenalkan program Voice of Customer (VoC) sebagai wadah bagi pengguna untuk memberikan masukan langsung demi pengembangan produk ke depan.

"Sebagai platform crypto exchange dengan standar global yang hadir ke Indonesia, kami berkomitmen untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan investor Indonesia," ujar Ivan dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

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Selain program VoC, OSL Indonesia turut menghadirkan fitur Market Buzz yang menyajikan informasi pasar secara real-time.

Untuk mengakomodasi profil investor yang beragam, OSL menyediakan berbagai layanan mulai dari Quick Buy/Sell untuk transaksi spot, Auto Invest dengan strategi Dollar Cost Averaging (DCA), hingga layanan premium OSL Elite.

Perusahaan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin OJK, OSL Indonesia resmi membuka kantor baru di Jakarta pada Senin (28/9/2026).

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