Perkuat Pasar Otomotif, Omoda-Jaecoo Gandeng Asco Meresmikan Diler di Bekasi

jpnn.com, BEKASI TIMUR - Omoda & Jaecoo Indonesia menggadeng Asco Automotive dengan meresmikan diler Omoda & Jaecoo Aasco di Bekasi Timur pada Kamis (9/11).

Diler itu menjadi jaringan pertama Asco yang menghadirkan merek otomotif asal China sekaligus memperluas pilihan kendaraan serta akses layanan bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

Dealer Omoda-Jaecoo Asco yang berlokasi di Jalan Raya Diponegoro, Bekasi Timur hadir dengan konsep layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

President Director Asco Automotive Alvina Atmadja mengatakan ini merupakan kebanggaan baginya bisa dapat memulai kemitraan dengan Omoda & Jaecoo melalui pembukaan dealer Asco Bekasi Timur.

"Kami melihat potensi pasar yang besar di Bekasi, didukung portofolio produk yang kompetitif. Kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan,” ujar Alvina di Bekasi Timur.

Dealer ini berdiri di atas lahas seluas 1.388 meter persegi dan luas bangunan mencapai 1.360 meter.

Layanan itu dilengkapi delapan service bay, serta lima unit display yang menghadirkan lini produk Omoda & Jaecoo, mulai darii J5 EV, JAECOO J7 SHS-P, J8 SHS-P Ardis, hingga Omoda O4.

Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman yang lebih menyeluruh bagi konsumen, mulai dari eksplorasi produk hingga layanan purna jual.