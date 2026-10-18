Perkuat Pelayanan & Advokasi, Yanuar Arif Wibowo Resmikan Rumah Aspirasi di Dapil Banyumas–Cilacap
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI Yanuar Arif Wibowo meresmikan Rumah Aspirasi yang menjadi ruang terbuka menyampaikan harapan, berdiskusi, berbagi informasi, mengonsolidasikan berbagai persoalan yang dihadapi warga di daerah pemilihan Banyumas–Cilacap.
Peresmian ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, sukarelawan, dan konstituen.
Hadir secara khusus Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari yang memberi apresiasi dan penguatan kiprah Yanuar Arif Wibowo di parlemen dan dapilnya.
Kehadiran Rumah Aspirasi ini menjadi wujud komitmen Yanuar untuk terus mendekatkan pelayanan wakil rakyat kepada masyarakat.
Rumah Aspirasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat menampung keluhan, tetapi juga ruang bersama merumuskan solusi atas berbagai persoalan.
Yanuar yang juga anggota Komisi XIII DPR RI itu pun menyampaikan pesan yang ingin ditegaskan melalui peresmian Rumah Aspirasi tersebut.
Menurut dia, Rumah Aspirasi ini dihadirkan sebagai ruang bersama bagi masyarakat.
Warga bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi, berbagi informasi, dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Yanuar Arif Wibowo meresmikan Rumah Aspirasi di Dapil Banyumas-Cilacap.
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