Perkuat Pembayaran Digital, BSN & KCI Bersinergi Luncurkan KMT Co-Branding

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) bersinergi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), terkait pemanfaatan layanan perbankan syariah dan integrasi sistem pembayaran transportasi publik.

Langkah ini menandai upaya BSN dalam memperkuat penetrasi pasar di sektor transportasi urban, sekaligus mendorong digitalisasi keuangan berbasis syariah yang inklusif, aman, dan efisien bagi jutaan pengguna Commuter Line.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, mengungkapkan kerja sama ini merupakan tonggak penting bagi perseroan yang baru hadir di penghujung 2025 tersebut untuk menjadi mitra keuangan keluarga yang berkah dan amanah.

Baca Juga: BSN Ekspansi Bisnis ke Ekosistem Muhammadiyah

Melalui sinergi ini, BSN optimistis bisa memberikan nilai tambah bagi ekosistem ekonomi syariah di Tanah Air.

“BSN optimistis kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi semua pihak dan mendukung ekosistem ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia. Kami ingin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan melalui teknologi yang terintegrasi,” ujar Alex.

Dalam ruang lingkup kerja sama ini, salah satu poin utama adalah penyediaan Co-branding Kartu Multi Trip (KMT) dengan desain khusus dari BSN.

Tidak hanya sekadar kartu fisik, kolaborasi ini juga mencakup pengembangan fitur top-up saldo KMT melalui integrasi sistem perbankan BSN serta layanan digital payment untuk pemesanan tiket kereta melalui platform milik bank.

Alex menambahkan integrasi ini akan didukung oleh performa aplikasi mobile banking terbaru perseroan, yakni Bale Syariah by BSN.