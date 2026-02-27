Perkuat Pembelajaran, School of Accounting Binus Resmikan Galeri Investasi IDX

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Binus University Prof. Dr. Lim Sanny, S.T., M.M. mengatakan pihaknya terus memperkuat pembelajaran berbasis praktik dan pemahaman pasar modal di kalangan generasi muda.

Langkah strategis itu dilakukan lewat peresmian Galeri Investasi yang merupakan kerja sama antara School of Accounting Binus University dengan Indonesia Stock Exchange (IDX) pada Jumat (6/2) di BINUS @Alam Sutera.

“Ini adalah komitmen menghadirkan pengalaman belajar dan memperkaya mahasiswa dengan pemahaman aplikatif,” ungkap Prof. Lim Sanny dikutip, Jumat (27/2).

Menurut dia, di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi digital di sektor finansial, kompetensi yang adaptif dan berbasis praktik menjadi kebutuhan utama bagi lulusan perguruan tinggi.

Oleh karena itu melalui Galeri Investasi ini Binus ingin mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata pasar modal.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Galeri Investasi di lingkungan kampus diharapkan dapat membangun budaya literasi finansial sejak dini.

“Juga mendorong mahasiswa untuk memahami pentingnya perencanaan keuangan, manajemen risiko, serta pengambilan keputusan investasi yang berbasis analisis,” ujar Prof. Lim Sanny.

Acara peresmian turut menghadirkan Kemas M. Rumaiyar, Regional Head 3 Market Development IDX, serta Dwi Susanto, Branch Manager PT BNI Sekuritas.