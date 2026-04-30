Perkuat Pemberdayaan Keluarga, Wabup Ogan Ilir Hadiri Puncak HKG PKK ke-54

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah.

Hal ini tercermin dalam kehadiran Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Selatan.

Acara itu akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda 2026 ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (1/4).

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kesempatan itu menekankan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan akar rumput.

Keberhasilan program PKK ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah.

"Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus bersinergi agar program PKK terintegrasi dengan perangkat daerah, terutama dalam percetakan penurunan stunting dan penguatan ekonomi keluarga," tegas Herman Deru.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ardani hadir didampingi Staf Ahli TP-PKK Ogan Ilir, Fauziah Ardani.

Gubernur Sumsel didampingi Ketua TP PKK Sumsel, Feby Herman Deru.