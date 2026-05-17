menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Perkuat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Pemkot Ambon Gelar Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I

Perkuat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Pemkot Ambon Gelar Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I

Perkuat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Pemkot Ambon Gelar Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Ambon didampingi ketua DPRD Ambon bersama panitia membuka Soekarno cup Liga Kampung U-17 di Halong, Ambon, Sabtu (16/5/2026). ANTARA/Winda Herman

jpnn.com, AMBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menggelar turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I Pulau Ambon.

Kompetisi ini sengaja dihelat sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di Kota Ambon.

Turnamen tersebut dibuka secara langsung oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Lapangan KODAERAL IX, Halong, Ambon, pada Sabtu (16/5).

Baca Juga:

"Sepak bola merupakan olahraga rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Karena itu, momentum Soekarno Cup Liga Kampung ini harus menjadi semangat bersama untuk memajukan sepak bola di Kota Ambon," kata Bodewin saat pembukaan turnamen di Lapangan KODAERAL IX, Halong, Ambon, Sabtu (16/5). 

Wali Kota mengatakan olahraga, khususnya sepak bola, memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter sekaligus menjadi alat pemersatu masyarakat.

Menurut dia, pandangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengenai olahraga masih relevan hingga saat ini, yakni bukan sekadar aktivitas fisik tetapi juga instrumen pembentukan karakter bangsa.

Baca Juga:

Ia menyampaikan Pemkot Ambon terus berkomitmen memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi melalui berbagai kegiatan olahraga.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemkot Ambon telah melaksanakan sejumlah kegiatan olahraga mulai dari kejuaraan renang antar-pelajar hingga turnamen gawang mini dan futsal.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menggelar turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I Pulau Ambon.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI