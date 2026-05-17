Perkuat Pembinaan Sepak Bola Usia Dini, Pemkot Ambon Gelar Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I

jpnn.com, AMBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi menggelar turnamen Soekarno Cup Liga Kampung U-17 Zona I Pulau Ambon.

Kompetisi ini sengaja dihelat sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia dini di Kota Ambon.

Turnamen tersebut dibuka secara langsung oleh Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Lapangan KODAERAL IX, Halong, Ambon, pada Sabtu (16/5).

"Sepak bola merupakan olahraga rakyat yang mampu menyatukan masyarakat. Karena itu, momentum Soekarno Cup Liga Kampung ini harus menjadi semangat bersama untuk memajukan sepak bola di Kota Ambon," kata Bodewin saat pembukaan turnamen di Lapangan KODAERAL IX, Halong, Ambon, Sabtu (16/5).

Wali Kota mengatakan olahraga, khususnya sepak bola, memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter sekaligus menjadi alat pemersatu masyarakat.

Menurut dia, pandangan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mengenai olahraga masih relevan hingga saat ini, yakni bukan sekadar aktivitas fisik tetapi juga instrumen pembentukan karakter bangsa.

Ia menyampaikan Pemkot Ambon terus berkomitmen memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi melalui berbagai kegiatan olahraga.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pemkot Ambon telah melaksanakan sejumlah kegiatan olahraga mulai dari kejuaraan renang antar-pelajar hingga turnamen gawang mini dan futsal.