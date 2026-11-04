Perkuat Penanganan Dampak Karhutla, Elnusa Petrofin Pasok Alat Medis untuk Kalsel  

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA) menyalurkan bantuan sarana kesehatan untuk mendukung operasional tiga fasilitas Rumah Oksigen di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Bantuan berupa tabung oksigen, air purifier, alat nebulizer, serta obat-obatan untuk penanganan gangguan saluran pernapasan, diharapkan dapat melengkapi fasilitas yang tersedia sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan Rumah Oksigen dalam memberikan penanganan kepada masyarakat terdampak kabut asap.

Bantuan disalurkan kepada tiga fasilitas layanan kesehatan, yakni Puskesmas Pemurus Dalam di Kota Banjarmasin, Public Safety Center (PSC) 119 di Kota Banjarbaru, serta Puskesmas Cempaka di Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, dr. Ani Rusmila, serta perwakilan fasilitas kesehatan yang menjadi penerima manfaat.

Inisiatif ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Elnusa Petrofin pilar #PetrofinSehat yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan masyarakat dalam menghadapi risiko gangguan pernapasan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Rumah Oksigen merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko kesehatan akibat bencana karhutla.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Elnusa Petrofin dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi dampak kabut asap. Kami memahami bahwa gangguan pernapasan akibat karhutla membutuhkan penanganan yang cepat dan memadai. Karena itu, bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Rumah Oksigen agar masyarakat memperoleh akses penanganan kesehatan yang lebih baik," ujar Putiarsa.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan program CSR Elnusa Petrofin tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas layanan publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.