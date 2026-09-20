Perkuat Pendampingan Nasabah, BNI Sekuritas Revamp Kantor Cabang

jpnn.com, JAKARTA - PT BNI Sekuritas melakukan pembaruan jaringan kantor cabang secara bertahap (Revamp) di sejumlah kota guna memadukan kemudahan digital dengan interaksi langsung bagi nasabah.

Konsep baru ini telah diterapkan di kantor cabang Gama Tower Jakarta, Bali, Medan, Pekanbaru, dan Aceh untuk kemudian diperluas ke wilayah lain.

Pembaruan fisik tersebut turut mendefinisikan ulang kantor cabang sebagai pusat interaksi, edukasi, dan pendampingan di tengah era digital.

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Plt. Direktur Utama BNI Sekuritas Vera Ongyono menyatakan digitalisasi memberikan fleksibilitas berinvestasi yang harus diselaraskan dengan nilai penting interaksi langsung.

"Karena itu, kami menghadirkan pengalaman layanan digital dan tatap muka yang saling melengkapi untuk memberikan layanan investasi yang makin nyaman dan menyeluruh,” ujar Vera di Jakarta, baru-baru ini.

Penguatan jaringan ini merupakan bagian dari sinergi korporasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk usaha.

Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan di cabang Gama Tower bersama BNI Regional 10.

Konsep baru menghadirkan lounge nasabah berdesain terbuka dan kasual untuk ruang diskusi.