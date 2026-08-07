Perkuat Pendidikan Kedokteran, Universitas Esa Unggul Gandeng UI

jpnn.com, JAKARTA - Setelah resmi meluncurkan Fakultas Kedokteran sebagai tonggak baru pengembangan pendidikan kesehatan, Universitas Esa Unggul Powered by Arizona State University kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan kedokteran yang berkualitas.

Universitas Esa Unggul melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) mengenai Pelaksanaan Pengampuan Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi Universitas Esa Unggul.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Esa Unggul berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran serta berkembang menjadi program studi yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan.

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Rektor Universitas Esa Unggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen universitas dalam membangun Fakultas Kedokteran yang memiliki kualitas akademik tinggi dan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan Indonesia.

"Pembukaan Fakultas Kedokteran merupakan salah satu pencapaian strategis Universitas Esa Unggul pada tahun ini. Untuk memastikan kualitas penyelenggaraannya sejak awal, kami menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai mitra dalam program pengampuan. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan kedokteran yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada mutu," ujar Rektor.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul, Prof. Murti Andriastuti mengatakan Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan kedokteran yang mengedepankan kualitas akademik, profesionalisme, serta kolaborasi lintas disiplin untuk menjawab tantangan layanan kesehatan masa depan.

"Kami ingin membangun budaya akademik yang unggul sejak awal. Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berpusat pada mahasiswa, berbasis bukti ilmiah, serta didukung kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Melalui sinergi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kami optimistis dapat menghasilkan lulusan dokter yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia," ujar Prof. Murti.

Komitmen yang sama juga disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Anna Rozaliyani, MBiomed, SpP(K).