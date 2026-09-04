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Perkuat Pengalaman Investasi, Tuntun Hadirkan Versi Desktop

Perkuat Pengalaman Investasi, Tuntun Hadirkan Versi Desktop
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Tuntun Sekuritas Indonesia. Foto dok Tuntun

jpnn.com, JAKARTA - Tuntun menghadirkan versi desktop sebagai bagian dari pengembangan pengalaman investasi digital bagi nasabah.

Ricki Juliandi, Direktur PT Tuntun Sekuritas Indonesia menjelaskan kehadiran versi ini dirancang untuk membantu nasabah memantau portofolio, membaca informasi pasar, serta mengakses fitur Tuntun dengan tampilan yang lebih luas, rapi, dan nyaman.

Peluncuran ini hadir sejalan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di pasar modal Indonesia.

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Hingga September 2026, jumlah pengguna Tuntun mencapai 250 ribu atau meningkat 10 kali lipat dibandingkan pada 2025. Pada periode yang sama, aktivitas transaksi melalui Tuntun juga meningkat 9 kali lipat dibandingkan 2025.

Dia mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan Tuntun semakin digunakan bukan hanya sebagai akses transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas monitoring portofolio dan pengambilan keputusan investasi sehari-hari.

Dengan semakin aktifnya penggunaan Tuntun, kebutuhan terhadap tampilan yang lebih luas, navigasi yang lebih nyaman, dan pengalaman membaca informasi yang lebih komprehensif menjadi semakin relevan.

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"Pertumbuhan penggunaan Tuntun menunjukkan bahwa nasabah semakin membutuhkan pengalaman investasi yang lebih informatif dan mudah dipantau. Versi desktop kami hadirkan sebagai respons atas kebutuhan tersebut, terutama bagi nasabah aktif yang ingin melihat portofolio, watchlist, dan insight pasar dengan tampilan yang lebih luas,” ujar Ricki.

Melalui Tuntun versi desktop, nasabah dapat mengakses berbagai fitur Tuntun dengan pengalaman layar besar yang melengkapi penggunaan mobile app.

Tuntun terus mengembangkan layanan digitalnya agar dapat mendukung pengalaman investasi yang lebih nyaman, aman, dan relevan bagi nasabah pasar modal Indonesia.

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