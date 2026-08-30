Perkuat Penyaluran FLPP di Jambi, BTN Dorong Kualitas & Keterhunian Rumah Subsidi

jpnn.com, JAMBI - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendorong peningkatan kualitas dan keterhunian rumah subsidi seiring dengan perluasan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Jambi.

Bersama LIP House, BTN memfasilitasi akad KPR subsidi bagi 250 debitur yang langsung menerima kunci rumah untuk segera dihuni.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, rumah memiliki fungsi lebih besar daripada sekadar bangunan fisik.

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Rumah menjadi tempat interaksi keluarga sekaligus ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan membentuk karakter.

“Rumah bukan hanya dilihat dari sisi fisik semata, tetapi bagaimana rumah bisa memberikan kenyamanan, keamanan serta kesehatan bagi penghuninya. Karena itu, setelah akad kami juga mendorong para debitur untuk segera menghuni dan merawat rumahnya dengan baik,” ujar Hirwandi dalam Seremonial Akad Massal KPR BTN Bersubsidi “250 Dreams Unlocked” di Perumahan Grand Citra Asri Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (29/8).

Menurut Hirwandi, salah satu tantangan dalam mengurangi backlog perumahan adalah mempertemukan data peminatan masyarakat dengan ketersediaan lahan dan pasokan hunian di lokasi yang sesuai.

Karena itu, BTN mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan pengembang agar pembangunan rumah semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah turut memperluas akses MBR terhadap hunian, antara lain KPR FLPP dengan suku bunga tetap 5% sepanjang tenor, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp4 juta, Kredit Program Perumahan (KPP), serta berbagai insentif terkait PPN, BPHTB, dan PBG.