Perkuat Peran Generasi Muda, NHM Sediakan Bus bagi Relawan PMR Ikuti Temu Bakti II

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memberikan dukungan berupa fasilitas bus bagi 27 siswa-siswi Relawan Muda Palang Merah Remaja (PMR) SMA Negeri 4 Halmahera Utara untuk mengikuti kegiatan Temu Bakti II yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku Utara.

Langkah itu mereka lakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberdayaan generasi muda.

Fasilitas transportasi tersebut digunakan untuk mengantar para relawan muda ke lokasi kegiatan pada 10 Januari 2026 dan menjemput kembali ke wilayah Malifut pada 18 Januari 2026 setelah rangkaian Temu Bakti II selesai.

Dukungan itu menjadi bagian dari upaya NHM dalam memastikan generasi muda di wilayah lingkar tambang memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan sosial kemanusiaan.

Melalui penyediaan transportasi, NHM berupaya mengatasi keterbatasan akses mobilitas yang kerap menjadi kendala bagi siswa-siswi di daerah sekitar tambang.

Dukungan ini diharapkan dapat mempermudah keikutsertaan relawan muda dalam berbagai kegiatan positif yang berkontribusi pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, serta rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM, M. Irwan Malaka menyampaikan dukungan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pembinaan karakter generasi muda.

"Melalui fasilitasi bus ini, kami ingin memastikan siswa-siswi relawan muda PMR dapat mengikuti Temu Bakti II dengan lancar. Kami percaya kegiatan seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi masa depan mereka, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang,” ujarnya.

Dukungan ini juga sejalan dengan berbagai

NHM di bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, termasuk Edukasi Kebencanaan serta program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah-sekolah lingkar tambang.