Perkuat Peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU Dorong Ekosistem Ramah Anak

jpnn.com - JAKARTA - Peran orang tua, khususnya ibu, memiliki pengaruh penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Oreo Berbagi Inspirasi yang digelar bersama Fatayat NU dengan tema “Dorong Generasi SERU Tumbuh Lebih Bermakna Melalui Pembelajaran Seru.”

Melalui kegiatan tersebut, Oreo dan Fatayat NU mengajak para ibu untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak, tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga lewat interaksi sehari-hari di lingkungan keluarga.

Kolaborasi ini mengangkat konsep Spark Playful Connection, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya membangun hubungan antara orang tua dan anak melalui aktivitas bermain dan belajar bersama.

Country Head of Corporate and Government Affairs Mondelez Indonesia Marfusita Hamburgiwati mengatakan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak dapat terbentuk melalui momen kebersamaan yang bermakna.

“Kami percaya bahwa momen menyenangkan bersama keluarga dapat membangun hubungan yang lebih bermakna antara orang tua dan anak. Ketika kebersamaan dihadirkan melalui aktivitas seperti belajar dan bermain bersama, anak dapat merasa lebih nyaman untuk bereksplorasi,” ujar Marfusita dalam keterangannya Rabu (9/9).

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Kegiatan Oreo Berbagi Inspirasi bersama Fatayat NU diikuti lebih dari 100 ibu yang berasal dari anggota Fatayat NU, edukator, serta perwakilan Jakarta Islamic Center.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai cara menciptakan suasana belajar yang positif bagi anak di rumah maupun lingkungan komunitas.