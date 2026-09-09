menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Perkuat Peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU Dorong Ekosistem Ramah Anak

Perkuat Peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU Dorong Ekosistem Ramah Anak

Perkuat Peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU Dorong Ekosistem Ramah Anak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perkuat peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU mendorong sinergi berbagai pihak dalam membangun skosistem ramah anak. Foto dok. OREO

jpnn.com - JAKARTA - Peran orang tua, khususnya ibu, memiliki pengaruh penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Oreo Berbagi Inspirasi yang digelar bersama Fatayat NU dengan tema “Dorong Generasi SERU Tumbuh Lebih Bermakna Melalui Pembelajaran Seru.”

Melalui kegiatan tersebut, Oreo dan Fatayat NU mengajak para ibu untuk menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak, tidak hanya melalui kegiatan formal, tetapi juga lewat interaksi sehari-hari di lingkungan keluarga.

Baca Juga:

Kolaborasi ini mengangkat konsep Spark Playful Connection, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya membangun hubungan antara orang tua dan anak melalui aktivitas bermain dan belajar bersama.

Country Head of Corporate and Government Affairs Mondelez Indonesia Marfusita Hamburgiwati mengatakan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak dapat terbentuk melalui momen kebersamaan yang bermakna.

“Kami percaya bahwa momen menyenangkan bersama keluarga dapat membangun hubungan yang lebih bermakna antara orang tua dan anak. Ketika kebersamaan dihadirkan melalui aktivitas seperti belajar dan bermain bersama, anak dapat merasa lebih nyaman untuk bereksplorasi,” ujar Marfusita dalam keterangannya Rabu (9/9).

Baca Juga:

Kegiatan Oreo Berbagi Inspirasi bersama Fatayat NU diikuti lebih dari 100 ibu yang berasal dari anggota Fatayat NU, edukator, serta perwakilan Jakarta Islamic Center.

Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai cara menciptakan suasana belajar yang positif bagi anak di rumah maupun lingkungan komunitas.

Perkuat peran Ibu, Oreo dan Fatayat NU mendorong sinergi berbagai pihak dalam membangun skosistem ramah anak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI