Perkuat Peran sebagai Strategic Holding, Telkom Menetapkan Arah Bisnis hingga 2030

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyelaraskan arah pengembangan portofolio bisnis seluruh operating company (OpCo) dalam ekosistem TelkomGroup hingga 2030 seiring dengan percepatan eksekusi transformasi TLKM 30 melalui Portfolio Forum yang digelar di Telkom Landmark Tower, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Forum ini mempertemukan manajemen Telkom dan jajaran direksi OpCo untuk menyelaraskan strategi di tingkat grup serta menegaskan peran Telkom sebagai strategic holding dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, negara, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penyelarasan portofolio menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya kebutuhan layanan digital, mulai dari konektivitas dan data center hingga solusi digital bagi korporasi dan pemerintah.

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Melalui pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi, setiap entitas TelkomGroup diharapkan dapat menghadirkan layanan secara lebih optimal dan terpadu sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis group.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji memberikan sambutan dalam agenda penyelarasan portfolio TelkomGroup. Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji dalam sambutannya menyampaikan sebagai strategic holding, peran Telkom bukan sekadar mengelola anak usaha, melainkan mengorkestrasi kekuatan seluruh grup agar bergerak dalam satu arah.

"Dengan strategi dan peta jalan portofolio yang searah dan sejalan, setiap entitas TelkomGroup dapat saling menguatkan dan memberikan kontribusi optimal bagi pelanggan, pemegang saham, dan Indonesia,” kata Seno.

Dalam forum ini, Telkom membahas Group Portfolio Strategic Orchestration (GPSO) 2026–2030 sebagai kerangka strategi bersama bagi seluruh entitas TelkomGroup dalam mengembangkan bisnis hingga 2030.