Perkuat Perlindungan Aset Nasabah, BRI Insurance Bayarkan Klaim PSAKI Sebesar Rp 1 M

jpnn.com, MEDAN - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan kepastian kepada nasabah melalui pembayaran klaim asuransi senilai Rp 1.448.463.852.

Klaim tersebut merupakan manfaat dari produk Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) atas kejadian kebakaran yang disebabkan oleh kegagalan instalasi listrik.



Penyerahan klaim secara simbolis dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 di Kantor BRI Insurance Cabang Medan. Penyerahan tersebut dilakukan oleh perwakilan BRI Insurance yang terdiri atas Deputy, JTL Klaim, dan Relationship Manager (RM) kepada Regon selaku penerima klaim.



Regon selaku penerima klaim menyampaikan apresiasinya kepada BRI Insurance atas penyelesaian dan pembayaran klaim yang diberikan. Dia berharap BRI Insurance dapat terus berkembang dan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

“Semoga ke depannya BRI Insurance makin maju dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tolak ukur asuransi adalah pada saat klaim, sehingga kami berharap semakin banyak masyarakat yang mengasuransikan asetnya di BRI Insurance,” ujar Regon.



Kejadian kebakaran yang menjadi dasar pengajuan klaim menyebabkan kerugian terhadap aset yang dipertanggungkan.

Melalui proses penanganan dan penyelesaian klaim, BRI Insurance memberikan manfaat perlindungan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Pembayaran klaim ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan nasabah memperoleh dukungan ketika menghadapi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan dan kondisi aset yang dimiliki.



Branch Manager BRI Insurance Cabang Medan Deny M. Siregar menyampaikan pembayaran klaim dan penyerahan secara simbolis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi sebagai instrumen perlindungan aset.

“Dengan adanya pembayaran klaim dan penyerahan simbolis ini, kami berharap makin banyak masyarakat yang melek asuransi, sehingga manfaat asuransi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat,” ujar Deny.

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Pembayaran klaim ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen BRI Insurance dalam menghadirkan layanan asuransi yang memberikan nilai dan manfaat bagi nasabah. Bagi perusahaan, proses klaim merupakan salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan karena menjadi momentum ketika nasabah benar-benar merasakan manfaat dari perlindungan yang telah dimilikinya.



Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menyampaikan turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah.

Dia berharap emoga dengan pembayaran klaim yang telah diserahkan dapat meringankan beban nasabah, dan BRI Insurance juga berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melindungi asetnya melalui asuransi, baik masyarakat di sekitar objek pertanggungan maupun jaringan relasi dan kolega nasabah.