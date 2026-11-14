Perkuat Perlindungan Digital, MGS Tampilkan Solusi Keamanan Siber di ADIGSI
jpnn.com, JAKARTA - Ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang menjadi tantangan serius bagi perusahaan dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis.
Serangan seperti pencurian data, peretasan sistem, hingga penyebaran malware bisa menimbulkan kerugian besar.
Melihat kondisi tersebut, PT Mega Global Solusindo (MGS) memperkenalkan sejumlah layanan keamanan siber untuk membantu perusahaan dan organisasi menghadapi berbagai risiko digital.
Kehadiran layanan itu ditujukan untuk memperkuat perlindungan sistem teknologi informasi sekaligus meningkatkan kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi serangan siber.
Adapun layanan tersebut mencakup audit sistem informasi, Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT), IT Security Risk Assessment, hingga konsultasi sistem manajemen keamanan informasi.
Perkenalanan layanan itu dilakukan dalam ajang CSIRT Operation Readiness for Economics yang diselenggarakan oleh Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) di Aston Kartika Grogol Ballroom, Jakarta, Kamis (12/11).
Lead Cyber Security PT Mega Global Solusindo Yusuf Faiz Shalahuddin mengungkapkan sebagai perusahaan yang terdaftar sebagai penyedia jasa audit sistem dan pengujian keamanan pihaknya terus mendukung perusahaan dalam meningkatkan keamanan data.
"MGS berupaya mendukung organisasi dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kerentanan, dan meningkatkan kesiapan sistem keamanan informasi," ungkap Yusuf Faiz dalam siaran persnya, Jumat (13/11).
PT Mega Global Solusindo (MGS) memperkenalkan sejumlah layanan keamanan siber untuk membantu perusahaan dan organisasi menghadapi berbagai risiko digital.
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