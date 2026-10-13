Perkuat Perlindungan Siswa, ICM Benahi Pengawasan dan Sistem Pengaduan

jpnn.com, TANGSEL - Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM) memperkuat pengawasan lingkungan sekolah dan menyempurnakan sistem pengaduan sebagai upaya meningkatkan perlindungan siswa. Langkah tersebut dilakukan setelah sekolah mengevaluasi kebijakan dan prosedur internal.

Humas ICM, Rizqi Syihabuddien, mengatakan keselamatan siswa menjadi prioritas dalam proses pembenahan.

Evaluasi internal tersebut menjadi dasar bagi sekolah untuk memperbaiki pengawasan dan prosedur perlindungan siswa, termasuk memastikan setiap laporan mendapat perhatian dan tindak lanjut yang tepat.

“Evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk memperbaiki pengawasan dan prosedur perlindungan siswa. Kami ingin memastikan setiap laporan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dengan tepat,” kata Rizqi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10).

Salah satu langkah yang dilakukan ICM adalah menambah jumlah titik kamera pengawas atau CCTV hingga mencapai 395 titik.

Sekolah juga menegaskan batasan interaksi antara guru dan siswa kepada seluruh warga sekolah serta menyempurnakan mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan.

Selain memperkuat pengawasan, ICM berencana melakukan pemeriksaan psikologis tambahan terhadap tenaga pendidik menggunakan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Sekolah juga meningkatkan edukasi mengenai perlindungan anak melalui program Learning Support Center ICM.

Dalam penanganan pengaduan, ICM menyatakan berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi serta memberikan perlindungan kepada pelapor. Sekolah juga memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara tepat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan siswa.