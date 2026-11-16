Perkuat Pertahanan, Chelsea Kembali Bidik Bek Barcelona Jules Kounde
jpnn.com - JAKARTA - Klub Inggris Chelsea terus membidik Jules Kounde menjelang bursa transfer Januari 2027. Upaya mendapatkan Jules Kounde dilakukan sebagai salah satu opsi memperkuat lini pertahanan The Blues.
Menurut laporan TEAMtalk yang dikutip Minggu, Chelsea terus memantau situasi Kounde di Barcelona seiring dengan kemungkinan kepergian bek kanan Malo Gusto dari Stamford Bridge.
Adapun Gusto dilaporkan sedang mempertimbangkan masa depannya setelah kesempatan bermainnya berkurang akibat persaingan di posisi bek kanan Chelsea.
Kehadiran Marco Palestra dan perkembangan Josh Acheampong turut meningkatkan persaingan di posisi tersebut.
Chelsea disebut bersedia melepas Gusto apabila mendapatkan pengganti yang sesuai. Kounde menjadi salah satu pemain yang masuk dalam pertimbangan.
Adapun Barcelona dikabarkan terbuka untuk melepas Kounde pada bursa transfer Januari mendatang. Bek asal Prancis tersebut mengalami persaingan ketat untuk mendapatkan tempat utama dalam skuad asuhan Hansi Flick.
Kounde juga sedang menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki. Namun, kondisi tersebut dilaporkan tidak akan membuatnya absen dalam jangka panjang.
Chelsea sebelumnya pernah berupaya merekrut Kounde ketika sang pemain masih memperkuat Sevilla pada musim panas 2022.
Klub Inggris Chelsea terus membidik Jules Kounde menjelang bursa transfer Januari 2027 demi memperkuat lini pertahanan.
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