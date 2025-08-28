Perkuat Pondasi Ekonomi Digital, BRI & INDODAX Meluncurkan Kartu Debit Khusus

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama INDODAX meluncurkan kartu debit co-branding BRI X INDODAX.

Kolaborasi dua market leader ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital dan memperluas akses ke layanan finansial modern.

Dengan kerja sama ini, nasabah INDODAX yang membuka rekening di BRI akan mendapatkan kartu debit khusus dengan berbagai fitur unggulan.

Antara lain bebas biaya transfer antarbank real-time, akses multi-currency hingga 12 mata uang, serta beragam keuntungan berupa diskon dan cashback hingga Rp125.000 untuk top-up wallet maupun transaksi harian.

CEO INDODAX, William Sutanto menyebut kolaborasi ini akan membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari sinergi dua perusahaan terbesar dalam industrinya masing-masing di Indonesia.

“Dengan jaringan BRI yang luas hingga ke pelosok negeri, kami melihat kesempatan untuk memperkenalkan layanan keuangan digital kepada lebih banyak orang. Kartu debit ini bukan hanya alat transaksi, tetapi juga gerbang menuju literasi finansial yang lebih maju, di mana masyarakat dapat mengenal layanan digital dan kripto secara bertahap,” ungkapnya.

Tak hanya itu, nasabah yang bergabung akan memperoleh perlindungan tambahan berupa asuransi kecelakaan hingga 250% dari saldo rekening, serta akses program loyalitas BRI.

Proses aktivasi dilakukan secara seamless, mulai dari pembukaan rekening dengan flagging khusus, integrasi data ke INDODAX, hingga penerbitan reward token.