Perkuat Posisi di Pasar Tisu Keluarga, Plenty Bidik Ibu Modern

jpnn.com, JAKARTA - Plenty memperkuat posisinya di pasar tisu keluarga dengan menyasar segmen ibu modern.

Langkah tersebut dilakukan melalui kampanye bertajuk “Sentuhan Lembut, Kasih Sayang Tulus” yang menekankan nilai emosional dalam penggunaan produk harian.

Perusahaan menilai kebutuhan konsumen rumah tangga kini tidak hanya berfokus pada fungsi, tetapi juga kenyamanan dan kepercayaan terhadap produk.

Corporate Communication PT Suparma Tbk Nabila Syavira, mengatakan kampanye ini bertujuan menjadikan Plenty sebagai bagian dari keseharian keluarga Indonesia.

“Plenty hadir bukan hanya sebagai produk tisu, tetapi juga sebagai bagian dari keseharian keluarga, khususnya bagi para ibu,” ujar Nabila, dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Plenty secara strategis menyasar perempuan usia 27–50 tahun, baik ibu rumah tangga maupun wanita karier yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam konsumsi rumah tangga.

Segmen tersebut dinilai memiliki karakter multitasking serta mengutamakan kesehatan dan kenyamanan keluarga dalam aktivitas sehari-hari.

Untuk memperkuat daya saing, Plenty menghadirkan berbagai produk seperti facial tissue, bathroom tissue, dan kitchen towel.