Perkuat Praktik Keberlanjutan, Unika Atma Jaya Masuk 50 Besar UI GreenMetric 2026

jpnn.com, JAKARTA - Unika Atma Jaya kembali menunjukkan kiprahnya dalam pengembangan kampus berkelanjutan dengan masuk dalam 50 besar perguruan tinggi paling berkelanjutan di Indonesia versi UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026, menempati peringkat 34 secara nasional.

Rektor Unika Atma Jaya Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) mengatakan pencapaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus dalam mengembangkan lingkungan kampus yang makin bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang diwujudkan tidak hanya melalui capaian dalam pemeringkatan.

Namun, melalui berbagai inisiatif dalam pengelolaan lingkungan dan kehidupan sehari-hari di kampus.

UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 menilai keberlanjutan perguruan tinggi melalui tujuh pilar, yaitu Setting and Infrastructure (SI), Energy and Climate Change (EC), Waste (WS), Water (WR), Transportation (TR), Education (ED), dan Governance & Digitalization (GD).

Pemeringkatan ini melibatkan lebih dari 1.745 perguruan tinggi dari 105 negara dan mengangkat pentingnya tata kelola, digitalisasi, serta kinerja yang terintegrasi dalam mewujudkan kampus berkelanjutan, sekaligus menyoroti kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan lingkungan dan sosial.

“Sejalan dengan semangat tersebut, Unika Atma Jaya telah menjalankan berbagai upaya untuk membangun lingkungan kampus yang mendukung praktik keberlanjutan,” ujar Prof. Yuda Turana.

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Dia menjelaskan salah satunya melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampus Semanggi.

RTH tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi ruang interaksi, rekreasi, dan pembelajaran bagi sivitas akademika.