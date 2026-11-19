jpnn.com, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI mendukung pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi melalui Program Nadi Sawah di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Infrastruktur irigasi sepanjang 230 meter tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan pengairan lahan pertanian, khususnya saat musim kemarau.

Program bertajuk Nadi Sawah: Restorasi Sistem Irigasi untuk Kedaulatan Petani ini dilaksanakan pada Agustus hingga Oktober 2026 melalui kolaborasi PT SMI dengan Yayasan Bantu Indonesia Bersama sebagai mitra pelaksana program.

Peresmian yang berlangsung pada Rabu (18/11) dihadiri Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Kepala Desa Sigar Penjalin Zawil Fadli, perwakilan Yayasan Bantu Indonesia Bersama, unsur pemerintah setempat, Bhabinkamtibmas, serta kelompok tani dan masyarakat.

Bupati Lombok Utara menyampaikan apresiasi atas dukungan PT SMI dan Yayasan Bantu Indonesia Bersama. Ia menilai pembangunan irigasi tersebut merupakan bentuk dukungan yang menjawab kebutuhan langsung masyarakat.

“PT SMI telah membantu masyarakat kita dengan bantuan yang real dibutuhkan oleh masyarakat kita. Jadi, irigasi ini sangat penting artinya untuk menghidup-suburkan tanah atau sawah yang ada di sekitar kita,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah perlu memperhatikan sektor pertanian dan perkebunan, tidak hanya sektor pariwisata. Menurutnya, keberadaan lahan pertanian dan infrastruktur pendukungnya perlu dijaga di tengah meningkatnya tantangan alih fungsi lahan.

“Tinggal sekarang ini tugas kita adalah bagaimana menjaga, merawat, dan memelihara bangunan atau irigasi yang sudah terbangun oleh PT SMI melalui Yayasan Bantu Indonesia ini,” tambahnya.