Perkuat Program CSR, PANI Berkomitmen Membangun Masyarakat Sekitar PIK2

jpnn.com - JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) berkomitmen untuk membantu masyarakat sekitar PIK2 berkembang, salah satunya dengan cara memperkuat berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perusahaan ingin memastikan pembangunan kawasan berjalan beriringan dengan kontribusi kepada masyarakat.

“PANI selalu berkomitmen untuk berfokus tidak hanya pada pengembangan kawasan PIK2, tetapi juga senantiasa hadir dan membantu masyarakat sekitar dengan berbagai program CSR yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan ke depannya,” ujar Sugianto.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui empat fokus utama CSR PANI, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan.

Program-program itu telah dikembangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Salah satunya adalah Pemberdayaan Pendidikan Terintegrasi. Program tersebut memperoleh Kategori Platinum dalam Indonesia CSR Awards (ICA) 2026.

Program lain yang mendapat pengakuan adalah Hunian Sehat Terpadu: Mewujudkan Rumah Layak Huni dan Lingkungan Bebas Buang Air Besar Sembarangan bagi Komunitas Rentan yang memperoleh Kategori Silver dalam Indonesia Sustainable Development Awards (ISDA) 2026.

Selain itu, manajemen PANI mendapatkan Recognition for Outstanding SDGs Leadership sebagai apresiasi terhadap kepemimpinan dalam mendorong pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan.