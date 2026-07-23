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Perkuat Rantai Pasok Industri, Bea Cukai Beri Izin Gudang Berikat ke Perusahaan Ini

Perkuat Rantai Pasok Industri, Bea Cukai Beri Izin Gudang Berikat ke Perusahaan Ini
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Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto (kiri) secara simbolis menyerahkan izin fasilitas Gudang Berikat kepada perwakilan PT Yong Sheng Packaging pada Kamis (16/7). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri nasional.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pemberian persetujuan fasilitas Gudang Berikat kepada PT Yong Sheng Packaging.

Surat keputusan pemberian izin fasilitas tersebut diserahkan langsung Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Agus Yulianto kepada perwakilan PT Yong Sheng Packaging pada Kamis (16/7).

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“Pemberian fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperkuat daya saing industri, serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Gudang Berikat merupakan fasilitas kepabeanan yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menimbun barang impor sebelum didistribusikan atau digunakan oleh industri tertentu.

Melalui fasilitas ini, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan, seperti penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sehingga arus kas perusahaan menjadi lebih optimal dan biaya logistik dapat ditekan.

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Bagi PT Yong Sheng Packaging, fasilitas Gudang Berikat akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola persediaan bahan baku asal impor sesuai kebutuhan kliennya.

Efisiensi tersebut memungkinkan perusahaan merespons kebutuhan klien dengan lebih cepat, menjaga kelancaran pasokan bahan baku untuk menjamin kelancaran proses produksi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk di tengah dinamika perdagangan global.

Kanwil bea Cukai Jateng dan DIY memberikan izin fasilitas gudang berikat kepada PT Yong Sheng Packaging untuk memperkuat rantai pasok industri

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