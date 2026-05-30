Perkuat Rantai Pasok Internasional, IDSurvey Gandeng Baltic Control Prancis
jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey Group melalui PT Surveyor Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC) global, Baltic Control Group.
Baltic Control Group adalah perusahaan TIC internasional di bawah Apave Group asal Prancis yang memiliki jaringan operasional di lebih dari 50 negara.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.
Kerja sama tersebut lahir menyusul kehadiran PT Surveyor Indonesia, perusahaan di bawah naungan IDSurvey Group dalam agenda TIC Summit 2026 yang dihelat TIC Council di Brussels, Belgia.
Dalam Nota Kesepahaman tersebut, kedua perusahaan berkomitmen untuk menjajaki pengembangan kerja sama di bidang testing, inspection, certification, and consulting (TICC).
Fokus utamanya diarahkan untuk mendukung perdagangan komoditas serta rantai pasok global.
Adapun ruang lingkup kolaborasi ini mencakup pengembangan layanan inspeksi dan sertifikasi, konsultansi teknis, hingga kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya.
Selain itu, kerja sama ini juga menyasar pada pertukaran pengetahuan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
IDSurvey Group melalui PT Surveyor Indonesia gandeng perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC) global, Baltic Control Group.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina–Halliburton Indonesia Sepakat Berkolaborasi, Dorong Inovasi Industri Migas
- Gandeng Polda Sumatera Selatan, Bank Sumsel Babel Perkuat Sistem Pengamanan Layanan Perbankan
- Pertamina Trans Kontinental Siapkan Kapal & Floating Storage untuk Dukung Proyek FAME 2026
- INTCC Connect 2026, Upaya Penguatan Hubungan Bisnis dan Kerja Sama Hukum RI–Thailand
- Bertemu PM Belarus, Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Energi, Pangan & Konektivitas
- Pimpin SKB ke-14, Menko Airlangga Dorong Tindak Lanjut Kerja Sama Sektor Prioritas RI-Rusia