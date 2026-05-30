Perkuat Rantai Pasok Internasional, IDSurvey Gandeng Baltic Control Prancis

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey Group melalui PT Surveyor Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC) global, Baltic Control Group.

Baltic Control Group adalah perusahaan TIC internasional di bawah Apave Group asal Prancis yang memiliki jaringan operasional di lebih dari 50 negara.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.

Kerja sama tersebut lahir menyusul kehadiran PT Surveyor Indonesia, perusahaan di bawah naungan IDSurvey Group dalam agenda TIC Summit 2026 yang dihelat TIC Council di Brussels, Belgia.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, kedua perusahaan berkomitmen untuk menjajaki pengembangan kerja sama di bidang testing, inspection, certification, and consulting (TICC).

Fokus utamanya diarahkan untuk mendukung perdagangan komoditas serta rantai pasok global.

Adapun ruang lingkup kolaborasi ini mencakup pengembangan layanan inspeksi dan sertifikasi, konsultansi teknis, hingga kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya.

Selain itu, kerja sama ini juga menyasar pada pertukaran pengetahuan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.