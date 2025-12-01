Perkuat Riset, Gently Baby Gandeng Dokter Spesialis Kulit dan Anak
jpnn.com, JAKARTA - Brand perawatan bayi lokal, GENTLY Baby resmi memperkuat komitmennya terhadap keamanan dan edukasi produk dengan menggandeng dua dokter spesialis sebagai Medical Expert.
Keduanya ialah dr. Ian Suteja, Sp.A (Spesialis Anak) dan dr. Sanitca Indah, Sp.DV (Spesialis Kulit).
Kolaborasi itu bertujuan memperkuat edukasi kepada orang tua mengenai kesehatan kulit bayi dan mendampingi Gently Baby dalam proses riset.
Hal itu demi memastikan produk yang dihasilkan makin aman dan efektif.
CEO & Founder Gently Baby, Nyoman Anjani menjelaskan bahwa kolaborasi ini didasari oleh keselarasan visi brand dengan para ahli medis.
“Kami berkomitmen menghadirkan produk yang aman bagi bayi, dan bebas dari bahan berbahaya. Kehadiran para Medical Expert sangat penting untuk memastikan setiap formula benar-benar teruji dan bermanfaat bagi kulit bayi,” ujar Nyoman Anjani, Senin (1/12).
Nyoman menambahkan bahwa para dokter ini akan menjadi jembatan pengetahuan antara sains dan para orang tua dalam memilih perawatan terbaik bagi si kecil.
Gently Baby juga menyelenggarakan talkshow bertema “Kulit Sehat, Tumbuh Kembang Optimal” yang dihadiri lebih dari 200 Mama se-Jabodetabek.
Perkuat riset, Brand perawatan bayi lokal, GENTLY Baby, menggandeng dokter spesialis kulit dan anak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Irene Sokoy dan Bayi di Kandungannya Meninggal Setelah Ditolak RS, Komnas HAM Turun Tangan
- Sering Dikira Flu Biasa, Infeksi RSV Bisa Berkembang Cepat, Lindungi Bayi Anda
- Bayi Baru Dilahirkan Dibuang Dekat Tempat Sampah Cipayung Jaktim
- Bayi Lima Bulan yang Diduga Dibawa Kabur Suami Akhirnya Kembali ke Pangkuan Ibunya
- Inovasi Bersama ITB dan Gently Baby Hasilkan Produk Perawatan Bayi
- Geger Warga Temukan Mayat Bayi di Kampar, Ada Bekas Gigitan Anjing