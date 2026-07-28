Perkuat Sabuk Kamtibmas, Polrestabes Palembang Gandeng 672 Warga dan Luncurkan Aplikasi 247

jpnn.com, PALEMBANG - Polrestabes Palembang resmi meluncurkan Aplikasi 247 bersamaan dengan pengukuhan 672 warga dari berbagai organisasi dalam kekuatan Sabuk Kamtibmas kota.

Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mapolrestabes Palembang ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Dr. Sandi Nugroho. Turut hadir Wakapolda Sumsel Brigjen Rony Samtana, Kapolrestabes Palembang Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan, jajaran Forkopimda, perwakilan TNI, tokoh masyarakat, hingga insan pers.

Kekuatan Sabuk Kamtibmas ini melibatkan kelompok masyarakat yang variatif, mulai dari ormas, organisasi mahasiswa Cipayung Plus, kalangan buruh, komunitas Emak-Emak Melawan, hingga 250 perwakilan pengemudi ojek daring dan komunitas kendaraan.

Kapolda mengungkapkan tingginya aktivitas sosial dan ekonomi di Palembang menjadi modal penting bagi kemajuan daerah. Namun, pada saat yang sama dapat membuka potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, menjaga keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Polrestabes Palembang telah mengungkap 678 kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor (curat, curas dan curanmor).

Namun, Kapolda menegaskan keberhasilan kepolisian bukan semata-mata dilihat dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap.

"Kita tidak perlu menjadi seorang Superman, tetapi yang kita butuhkan adalah sebuah Super Team. Jadikanlah Sabuk Kamtibmas ini sebagai pengikat yang memelihara persatuan dan kesatuan, serta benteng sosial yang menjaga kehidupan dari segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas," tegas Sandi, Selasa (28/7/2026).