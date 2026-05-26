Perkuat Sektor Komoditas, Danantara Rekrut Talenta Global Perkuat SDM PT DSI

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengumumkan rencana perekrutan talenta global secara bertahap demi memperkuat lini sumber daya manusia pada anak usahanya, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam acara Investor Daily Roundtable yang berlangsung di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pandu menjelaskan bahwa langkah penyerapan tenaga kerja skala internasional ini akan disesuaikan dengan tingkat kerumitan dari masing-masing industri yang dikelola.

Adapun fokus utama PT DSI saat ini meliputi tiga komoditas besar, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

“Jadi dari sisi sumber daya manusia, kami juga rekrut global. Bukan hanya di Indonesia. Semuanya global,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa.

Pandu mencontohkan pada sektor batu bara, jumlah trader di dunia hanya sekitar 2.000 orang sehingga perekrutan harus dilakukan secara global untuk mendapatkan tenaga ahli terbaik.

Hal serupa juga berlaku di sektor CPO. Begitu pula terkait dengan pembiayaan perdagangan (trade financing) yang sebagian besar talentanya berada di luar negeri.

Selain merekrut tenaga ahli global, DSI juga akan melibatkan SDM dari BUMN agar dapat berkembang bersama dan memperkuat transfer pengetahuan di sektor komoditas dan pembiayaan perdagangan.