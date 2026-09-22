Perkuat Sektor Pendidikan, bank bjb dan UPI Bangun Sinergi Tridharma dan Layanan Perbankan

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tridharma Perguruan Tinggi, Kelembagaan dan Sumber Daya, serta Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 21 September 2026, di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Hadir mewakili UPI, antara lain Prof. Dr. Agus Setiabudi, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI; Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Sistem Informasi UPI; Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI.

Kemudian, Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis UPI; serta Pupung Purnawarman, M.S.Ed., Ph.D., selaku Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional UPI. Dari bank bjb, hadir Direktur Utama Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel Nunung Suhartini, serta jajaran manajemen kedua belah pihak.

Ruang lingkup kerja sama mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, serta bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ruang lingkup tersebut menjadi fondasi bagi pengembangan kerja sama yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai program konkret.

Melalui bidang pendidikan dan pengajaran, kolaborasi bank bjb dan UPI menjadi ruang untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

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Kerja sama ini sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, kerja sama di bidang penelitian membuka peluang bagi kedua institusi untuk mengembangkan pengetahuan dan kajian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi dan industri.