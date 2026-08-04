Perkuat Sinergi, AMS XII Berikan Lukisan Raja Sisingamangaraja kepada Kapolrestabes Medan

jpnn.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) Kota Medan, Sumatera Utara menyerahkan lukisan Raja Sisingamangaraja kepada Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak dalam audiensi yang berlangsung di Lobby Mapolrestabes Medan, Selasa (4/8/2026).

Penyerahan lukisan tersebut sebagai apresiasi dari AMS XII Kota Medan atas 300 hari kinerja Kapolrestabes Medan dalam memimpin jajarannya.

Kinerja tersebut dinilai berhasil menekan berbagai tindak kriminalitas, seperti kasus narkoba, pencurian besi, begal, serta pencurian material fasilitas umum yang selama ini meresahkan masyarakat.

Audiensi tersebut disambut langsung oleh Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak didampingi Kasat Intelkam Polrestabes Medan Kompol Lengkap Suherman Siregar.

Kombes Jean dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas kunjungan resmi pengurus AMS XII Kota Medan. Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Hari ini saya bangga didatangi dalam audiensi resmi dari Angkatan Muda Sisingamangaraja XII untuk berdiskusi dan bersama-sama siap bersinergi dalam melayani masyarakat Kota Medan, khususnya melalui bidang pendidikan, akademik, sosial, dan kesehatan," kata mantan Dirnarkoba Polda Sumut itu, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, Ketua DPC AMS XII Kota Medan Simson Sinambela menegaskan bahwa pihaknya memberikan apresiasi penuh atas capaian kinerja Kapolrestabes Medan beserta jajaran selama memimpin.

Dia juga menyatakan komitmen organisasinya untuk mendukung penuh program kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini, termasuk menyasar kalangan pelajar di sekolah.