Perkuat Sinergi Antarinstansi, Bea Cukai Batam Berhasil Sita 1,68 Juta Batang Rokok Ilegal

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam kembali memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal melalui dua penindakan patroli laut dan penanganan satu perkara hasil sinergi dengan Ditpolairud Polda Kepulauan Riau selama September 2026.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, tim penindakan berhasil mengamankan sebanyak 1.679.400 batang rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merek dan varian dengan total estimasi nilai barang mencapai Rp2,53 miliar dan estimasi kerugian penerimaan negara sekitar Rp1,38 miliar.

Penindakan pertama dilaksanakan di perairan Pulau Tanjung Sauh pada Selasa (22/9).

Penindakan bermula dari informasi yang diterima Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut BC-1001 dan BC-11001 mengenai dugaan pengangkutan rokok tanpa pita cukai dari Punggur menuju Tanjung Uban.

Sekitar pukul 20.55 WIB, petugas berhasil menghentikan SB Dita Express dan melakukan pemeriksaan.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 1.200.500 batang rokok tanpa pita cukai berbagai merek dan varian.

Satu orang nakhoda dan satu orang anak buah kapal (ABK) turut diamankan.

Kapal beserta muatannya kemudian dibawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.