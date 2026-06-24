Perkuat Sinergi, Bea Cukai Sulbagtara Buka Peluang UMKM Tembus Pasar Hongkong & Jepang

jpnn.com, MANADO - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menembus pasar ekspor.

Hal tersebut diwujudkan melalui asistensi kepada pelaku UMKM yang dilaksanakan, baik secara daring maupun luring.

Pada Kamis (18/6), Kanwil Bea Cukai Sulbagtara menyelenggarakan edukasi daring Klinik Ekspor bertema 'Strategi UMKM Menembus Pasar Hongkong' melalui aplikasi Zoom Meeting.

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Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Zaky Firmansyah sebagai keynote speaker, serta Konsul Perdagangan KJRI Hongkong Aldin Jauhari, dan BNI Xpora Business & Partnership Department Head Rr. Ineswara Trihandia sebagai narasumber.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Zaky Firmansyah dalam sambutannya menyampaikan Sulawesi Utara memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik dan didukung oleh potensi komoditas ekspor yang kuat, mulai dari hasil perikanan, kelapa dan turunannya, pala, cengkeh, kopi, hingga berbagai produk olahan pangan.

Dia menegaskan Sulawesi Utara bukan daerah yang baru belajar ekspor, melainkan daerah yang telah memiliki fondasi ekspor yang kuat dan terus berkembang.

Lebih lanjut, Zaky menjelaskan Hongkong dipilih sebagai fokus pembahasan karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Asia sekaligus gerbang menuju pasar Tiongkok dan berbagai negara lainnya.

Menurut Zaky, peluang tersebut sangat relevan bagi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik komoditas sesuai dengan kebutuhan pasar Hongkong, khususnya produk perikanan, pangan premium, rempah-rempah, dan produk bernilai tambah.