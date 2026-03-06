Perkuat Sinergi dengan Merchant, BNI Gelar Wondrful Iftar 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar BNI wondrful Iftar with Merchant 2026 di Hotel Fairmont Jakarta pada Senin (3/2).

Acara buka bersama itu yang dihadiri 70 merchant dari berbagai segmen ritel itu sebagai upaya mempererat hubungan sekaligus memperkuat kolaborasi bisnis.

Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar mengatakan momentum Ramadan menjadi kesempatan penting bagi BNI untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperdalam kerja sama dengan para merchant.

“Bulan Ramadan merupakan momentum kebersamaan, refleksi, serta penguatan tali silaturahmi. Bagi kami di BNI, Ramadan juga menjadi momen penting untuk mempererat kolaborasi dan mendorong pertumbuhan bisnis bersama para merchant,” ujar Alexandra dalam keterangan tertulis.

Mengusung tema “Rayakan Kemenangan Ramadanmu Bersama wondr”, kegiatan ini menjadi ruang interaksi bagi BNI dan merchant untuk bertukar pandangan sekaligus memperkuat kemitraan jangka panjang, terutama dalam memanfaatkan momentum peningkatan aktivitas transaksi selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, BNI juga memperkenalkan berbagai solusi digital yang dirancang untuk mendukung optimalisasi bisnis merchant.

Beberapa inovasi yang diperkenalkan antara lain pengembangan aplikasi wondr Merchant dengan fitur same day settlement dan pemantauan transaksi selama 24 jam.

Selain itu, BNI juga menghadirkan layanan pembayaran contactless melalui QRIS Tap wondr by BNI, integrasi sistem melalui API dan Electronic Cash Register (ECR), serta dukungan akseptasi pembayaran global seperti Visa, Mastercard, JCB, American Express, dan China UnionPay.