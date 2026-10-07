Perkuat Sinergi Dengan Peserta, ASABRI Turut Semarakkan HUT ke-81 TNI

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT ASABRI (Persero) berpartisipasi dalam menyemarakkan HUT Ke-81 TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Direktur Utama PT ASABRI Jeffry Haryadi P Manullang hadir langsung untuk melaksanakan kegiatan upacara penghormatan kebesaran serta menyaksikan pengukuhan 204 satuan baru TNI, yang digelar pada 5 Oktober 2026 di Mabes TNI Cilangkap.

Partisipasi ASABRI juga diwujudkan melalui TNI Run 2026 Piala Panglima TNI yang digelar di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 TNI.

Kehadiran ASABRI melalui Kantor Cabang ASABRI Yogyakarta menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan peserta sekaligus mendukung semangat hidup sehat, sportivitas, dan kebersamaan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Sebagai perusahaan yang mengelola asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN, ASABRI memaknai kolaborasi ini sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Peserta.

Tidak hanya hadir mendukung penyelenggaraan kegiatan, ASABRI juga membuka ruang interaksi dan edukasi agar Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai layanan serta hak-haknya.

TNI Run 2026 diikuti sekitar 3.000 peserta dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat umum.

Kegiatan ini menghadirkan semangat kebersamaan di tengah kawasan bersejarah Kota Yogyakarta. Di balik setiap langkah para peserta, tersimpan nilai kedisiplinan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah yang selaras dengan nilai pengabdian kepada bangsa dan negara.