Perkuat Sinergi dengan TNI AU, bank bjb Resmi Salurkan Tunjangan Kinerja Personel SESKOAU

jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung institusi negara melalui penguatan sinergi bersama Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (SESKOAU).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pedoman Kerja Penyaluran Tunjangan Kinerja sekaligus peresmian mesin incinerator yang dilaksanakan di lingkungan SESKOAU, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Penandatanganan kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan layanan keuangan, tetapi juga dirangkaikan dengan peresmian mesin incinerator sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap fasilitas dan kebersihan lingkungan di area SESKOAU.

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Acara seremonial penting ini dihadiri langsung oleh jajaran petinggi dari kedua belah pihak guna memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kemitraan antarlembaga tersebut.

Dari pihak bank bjb, hadir Komisaris bank bjb Rudie Kusumayadi, Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Teknologi Informasi bank bjb M. Asadi Budiman, serta Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Konsumer bank bjb Maman Rukmana beserta jajaran manajemen eksekutif lainnya.

Sementara itu, dari jajaran pejabat SESKOAU turut menyaksikan Direktur Umum SESKOAU Marsma TNI Dr. Verry, S.T., M.T., Direktur Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan SESKOAU Marsma TNI Dr. Ir. M. Zuhzidul, M.T., CIQaR, serta Direktur Pendidikan SESKOAU Marsma TNI Dr. Handoko Ivan H., S.T., M.I.Pol., CIQaR.

Melalui perluasan kolaborasi strategis ini, bank bjb berkomitmen untuk terus menghadirkan ekosistem layanan perbankan yang efektif, modern, dan terintegrasi demi menunjang kesejahteraan dan kelancaran tugas para personel TNI Angkatan Udara.

Kolaborasi ini merupakan implementasi lanjutan dari kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan bank bjbyang sebelumnya telah disepakati pada tingkat kesatuan pada 14 Januari 2026, sehingga memperkuat kesinambungan hubungan kemitraan kedua institusi.