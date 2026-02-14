Perkuat Sinergi, Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Resmi Bergabung dengan KSPSI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan apresiasi tinggi atas bergabungnya Federasi Serikat Pekerja Penerbangan Indonesia (FSPPI) ke dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di bawah kepemimpinan Moh. Jumhur Hidayat.

Keputusan strategis ini diumumkan secara resmi dalam rangkaian Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Menaker Yassierli berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam keterangannya usai menutup acara pada Jumat (13/2) malam, Menaker Yassierli menyatakan harapannya agar integrasi ini memperkuat posisi KSPSI dalam menyuarakan aspirasi pekerja.

"Semoga bisa memberikan impact dan voice yang lebih besar bagi KSPSI," ujar Yassierli.

Dia menambahkan penguatan organisasi ini diharapkan mampu mendukung visi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara kemajuan industri dan kesejahteraan buruh.

Baca Juga: Serikat Pekerja Deklarasikan Pembentukan Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia

Momen bersejarah ini ditandai dengan pembacaan deklarasi oleh pimpinan masing-masing serikat pekerja pada Kamis (12/2) malam.

Tercatat ada enam organisasi besar di sektor penerbangan yang kini resmi bersatu dalam naungan KSPSI, yaitu Asosiasi Pilot Garuda, Serikat Pekerja Gapura Angkasa, Serikat Pekerja Angkasa Pura, Serikat Pekerja GMF, Serikat Pekerja Aero Trans Indonesia dan Serikat Karyawan Airnav.