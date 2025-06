Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Bea Cukai Jalin Kolaborasi Regional & Strategis Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor, baik dalam konteks kerja sama internasional maupun pembahasan strategis nasional.

Dua kegiatan penting di Jakarta dan Papua baru-baru ini menjadi bukti nyata peran aktif Bea Cukai dalam hal ini untuk mendukung kelancaran perdagangan dan optimalisasi penerimaan negara.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan 2nd Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific (JFPR) Workshop on AEO Program in BIMP-EAGA Countries, perwakilan Bank Pembangunan Asia (ADB) bersama Japan Customs melakukan kunjungan lapangan ke Bea Cukai Tanjung Priok pada Rabu (11/6).

Kegiatan ini bertujuan mendalami implementasi skema Authorized Economic Operator (AEO) di Indonesia, termasuk integrasinya dengan sistem CEISA DJBC serta membandingkan proses bisnis perusahaan AEO dan non-AEO.

Dalam kunjungan ini juga dilakukan observasi langsung ke terminal peti kemas, dermaga, dan longroom TPFT Graha Segara, guna memahami secara menyeluruh prosedur ekspor-impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia tersebut.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan kolaborasi ini penting dalam memperkuat program AEO sebagai fondasi tata kelola perdagangan internasional yang aman dan efisien.

"Kami menyambut baik perhatian dan dukungan dari mitra internasional seperti ADB dan Japan Customs dalam memperkuat integrasi sistem dan pertukaran praktik terbaik,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (17/6).

Sinergi juga ditunjukkan melalui kunjungan kerja Anggota Komite IV DPD Henock Puraro ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura pada 4 Juni 2025.