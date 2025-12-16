Perkuat Sinergi Nasional, BP Taskin Gelar Sitaskin

jpnn.com, TANGERANG - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggelar kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

“Kegiatan ini dirancang untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan nasional,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule, Senin (15/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang memberikan mandat kepada BP Taskin untuk melakukan penyelarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi lintas sektor agar intervensi pengentasan kemiskinan berjalan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Dengan mengusung pesan “Dari Sinergi Lahir Solusi”, Sitaskin bertujuan meningkatkan efektivitas kerja bersama lintas sektor, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan pangan, benih, kesehatan, serta dukungan sosial ekonomi.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui kegiatan produktif dan pengembangan usaha mikro.

“Sinergi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kerja nyata untuk mempercepat hadirnya solusi di tingkat masyarakat,” kata Iwan.

Dalam pelaksanaannya, BP Taskin mengoordinasikan kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian UMKM, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, Lembaga Administrasi Negara, BAZNAS, Perum Perhutani, serta Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional.

“Kami memastikan setiap kementerian dan lembaga hadir dengan program yang saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” ujar Iwan.