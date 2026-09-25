Perkuat Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan, PNM & Kementerian UMKM Hadirkan Program Laksmi
jpnn.com, SURABAYA - Kementerian UMKM meluncurkan Program Laksmi 2026 di Provinsi Jawa Timur pada Rabu 23 September 2026 di Taman Budaya Jawa Timur Surabaya.
Laksmi hadir sebagai program pendampingan usaha mikro perempuan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan dasar, mulai dari pengenalan pola fokus usaha, manajemen usaha dasar, berbagi pengalaman antar pelaku usaha, hingga onboarding platform SAPA UMKM sebagai tahap pertama pendampingan di wilayah tersebut.
Program ini secara khusus menyasar Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan agar dapat naik kelas dan mencapai kemandirian ekonomi, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial.
Melalui sinergi Kementerian UMKM bersama PNM, para KPM didorong untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Peluncuran tahap awal ini menjangkau sekitar 500 pengusaha mikro perempuan dengan 250 di antaranya merupakan nasabah PNM, menunjukkan keterkaitan langsung antara sasaran program dan basis usaha mikro binaan PNM di lapangan.
Peluncuran Laksmi 2026 berlangsung bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian UMKM dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PNM dan Sekretaris Menteri UMKM RI, disaksikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Nota kesepahaman ini menjadi landasan formal bagi kedua pihak untuk menyinergikan program pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan, sekaligus memastikan pendampingan terhadap KPM PKH dalam Laksmi 2026 berjalan sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
Kementerian UMKM dan PNM berharap koordinasi pascapenandatanganan terus dikawal agar Program Laksmi dapat ditindaklanjuti secara konsisten.
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