menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kasubdit Tipidter Polda Sumsel Terima Penghargaan Kejati

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kasubdit Tipidter Polda Sumsel Terima Penghargaan Kejati

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kasubdit Tipidter Polda Sumsel Terima Penghargaan Kejati
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Ahmad Budi Martono. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Komitmen memperkuat kolaborasi antarpenegak hukum kembali membuahkan apresiasi.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Ahmad Budi Martono menerima penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, atas kontribusinya membangun sinergi penegakan hukum di daerah. 

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan peran aktif AKBP Ahmad Budi Martono, dalam mempererat koordinasi antara Ditreskrimsus Polda Sumsel dengan Kejati Sumsel.

Baca Juga:

Penguatan koordinasi itu mampu mewujudkan penanganan perkara jadi lebih efektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum. 

Sertifikat penghargaan ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel, A.O. Mangontan atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumsel Iwan Setiadi mengungkapkan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada aparat penegak hukum, yang mampu membangun kerja sama lintas institusi secara konsisten. 

Baca Juga:

"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Ditreskrimsus Polda Sumsel dan Kejati Sumsel," ungkap Iwan, Jumat (3/7). 

"Kolaborasi yang solid menjadi salah satu kunci dalam penanganan perkara guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, efektif, dan berkeadilan di Sumatera Selatan."

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Ahmad Budi Martono menerima penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel atas kontribusinya membangun daerah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI