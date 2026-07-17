Perkuat Sinergi UMKM Go Global, Bank Mandiri Dorong Produk Binaan Masuk Pasar Dunia

jpnn.com, NEW YORK - Bank Mandiri mendorong ekspansi pasar UMKM ke kancah global melalui partisipasi dua pelaku usaha binaan, Fisnack dan SILA Tea dalam ajang Summer Fancy Food Show 2026 di Javits Center, New York pada 28-30 Juni 2026.

Senior Vice President (SVP) Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan langkah ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pemberdayaan UMKM Bank Mandiri yang mengintegrasikan akses pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, dan perluasan pasar internasional guna membentuk pelaku usaha yang tangguh dan berdaya saing.

Selain itu, bank bersandi saham BMRI ini juga memiliki berbagai program pemberdayaan, seperti Wirausaha Muda Mandiri (WMM) dan Mandiri Mikro Fest (MMF), yang menjadi wadah pengembangan inovasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan daya saing UMKM binaan agar semakin siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Program-program tersebut merupakan bagian dari strategi akselerasi yang bertumbuh Bank Mandiri dalam menciptakan UMKM Indonesia yang tangguh, adaptif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

“Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar internasional, Bank Mandiri melalui Mandiri Cayman Islands Branch memfasilitasi partisipasi dua UMKM binaan, yakni Fisnack dan SILA Tea,” kata Bayu dalam keterangan resmi yang diterima JPNN.com pada Jumat (17/7).

Bayu mengatakan pameran tersebut merupakan salah satu ajang makanan dan minuman terbesar di Amerika Utara yang menjadi titik temu para importir, distributor, retailer, serta pelaku industri global.

Partisipasi tersebut merupakan hasil sinergi yang terintegrasi antara Bank Mandiri dan Atase Perdagangan RI di Washington D.C. dalam memperluas akses pasar ekspor UMKM Indonesia.

Sinergi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan promosi pemberdayaan UMKM Indonesia dan business matching yang dirancang untuk memperluas peluang ekspor sekaligus meningkatkan kesiapan UMKM memasuki pasar global, memiliki pondasi kuat untuk tumbuh dan naik kelas.