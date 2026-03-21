Perkuat Skuad Asia, Bandung bjb Tandamata Bidik Pemain Polandia Weronika Szlagowska

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli Bandung bjb Tandamata akan menghadapi lawan tangguh di AVC Champions League 2026.

Berdasarkan undian tim asal kota Kembang itu akan jumpa perwakilan Jepang pada babak pertama kompetisi Asia.

Tiga tim yakni Osaka Marvelous, NEC Red Rockets dan SAGA Hisamitsu Springs kemungkinan bakal menjadi lawan Bandung bjb Tandamata di babak pertama.

Nantinya satu tim yang gagal tembus final Liga Jepang bakal menjadi wakil Negeri Sakura pada kompetisi voli Asia.

Ketiganya diketahui punya komposisi pemain lokal dan asing yang solid sehingga bisa menjadi mimpi buruk untuk tim Bandung bjb Tandamata.

Saat ini Cindy Tiara Berlian dan kolega tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan tampil di ajang AVC Champions League 2026.

Dijadwalkan ajang akbar voli antarnegara di benua Kuning itu akan berlangsung pada 26 April mendatang di Korea.

Menarik ditunggu kiprah Bandung bjb Tandamata pada AVC Champions League 2026.