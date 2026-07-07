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Perkuat Stok Beras di Papua, Dirut BULOG: Kami Targetkan Naik Tiga Kali Lipat

Perkuat Stok Beras di Papua, Dirut BULOG: Kami Targetkan Naik Tiga Kali Lipat
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Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) memeriksa langsung melakukan pemeriksaan langsung terhadap kualitas beras yang tersimpan di Gudang BULOG Argapura, Jayapura pada Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur SDM dan Transformasi Ade Prastya Nurdin melakukan kunjungan kerja sekaligus pengecekan ke Komplek Gudang BULOG Argapura Kantor Wilayah Papua, Jayapura pada Senin (6/7).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kondisi gudang, kualitas beras, serta kesiapan stok pangan di wilayah Papua.

Perkuat Stok Beras di Papua, Dirut BULOG: Kami Targetkan Naik Tiga Kali Lipat

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Dalam peninjauan, Dirut BULOG melakukan pemeriksaan langsung terhadap kualitas beras, mulai dari warna, berat setiap karung, hingga kondisi fisik beras guna memastikan seluruh komoditas yang disimpan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Saat ini, stok beras Perum BULOG di seluruh wilayah Papua mencapai sekitar 17 ribu ton, dengan 985 ton di antaranya tersimpan di Gudang Argapura, Jayapura.

Ketersediaan tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG dalam menjaga pasokan dan stabilitas pangan bagi masyarakat Papua.

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Perkuat Stok Beras di Papua, Dirut BULOG: Kami Targetkan Naik Tiga Kali Lipat

Rizal menegaskan komitmen BULOG untuk memperkuat ketersediaan beras di Papua guna mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat.

Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Rizal komitmen BULOG untuk memperkuat ketersediaan beras di Papua guna mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat

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