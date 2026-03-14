Perkuat Strategi Bisnis Adaptif, Elnusa Siap Tangkap Peluang Pertumbuhan Industri Energi

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, terus memperkuat upaya pengembangan usaha untuk menangkap peluang bisnis seiring pertumbuhan industri energi nasional.

Langkah ini sekaligus mempertegas peran Perseroan dalam mendukung target produksi migas nasional menuju 1 juta barel oil per day (BOPD).



Seiring meningkatnya kebutuhan layanan hulu migas, Elnusa mengembangkan strategi bisnis adaptif yang berfokus pada empat pilar utama peningkatan produksi migas, yaitu Routine Work Program, acceleration from Reserve to Production, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta Exploration.

Keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting bagi industri hulu migas dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus membuka peluang penemuan sumber daya baru.



Direktur Pengembangan Usaha Elnusa Arief Prasetyo Handoyo menyampaikan implementasi setiap pilar tersebut memiliki tantangan tersendiri, mulai dari meningkatnya biaya kegiatan eksplorasi dan produksi, tingginya risiko subsurface yang berpengaruh terhadap penemuan cadangan baru, hingga kebutuhan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lapangan migas yang telah matang.



“Melalui kapabilitas teknologi dan integrasi layanan yang kami miliki, Elnusa menghadirkan solusi yang efisien dan terintegrasi untuk menjawab tantangan tersebut. Kami optimistis dapat terus mendukung peningkatan aktivitas industri energi sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis Perseroan ke depan,” ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (14/3).



Dalam mendukung pengembangan Enhanced Oil Recovery (EOR), Elnusa berkolaborasi dengan Pertamina Persero dan Subholding Upstream untuk mengembangkan Chemical EOR (CEOR) dan teknologi Vibroseis EOR yang dirancang untuk membantu meningkatkan perolehan minyak pada lapangan mature.

Selain itu, Perseroan juga mendorong pengembangan fasilitas blending dan meningkatkan penggunaan material domestik guna mengurangi kebutuhan material impor sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional industri.



Pada aspek acceleration cadangan menjadi produksi, Elnusa menghadirkan solusi operasi berbiaya rendah (low-cost operation) yang memungkinkan pengembangan lapangan nonekonomis agar dapat dimonetisasi serta berproduksi secara lebih ekonomis.

Sementara pada routine work program, Perseroan mengoptimalkan kekuatan integrasi multi-bisnis melalui layanan workover dan well intervention terintegrasi guna menjaga keberlanjutan produksi lapangan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.



Strategi ini didukung portofolio bisnis Elnusa yang terdiversifikasi di tiga segmen utama, yaitu Jasa Hulu Migas Terintegrasi, Penjualan Barang dan Jasa Distribusi & Logistik Energi, serta Jasa Penunjang Migas.

Sepanjang 2025, Perseroan mencatat kinerja operasional yang solid di ketiga segmen tersebut melalui berbagai layanan seperti survei seismik, wireline logging, well testing, modular rig, hydraulic workover, OCTG, fabrikasi & konstruksi, marine vessel & barge, hingga layanan distribusi energi.



Pada segmen Penjualan Barang dan Jasa Distribusi & Logistik Energi, Elnusa juga mencatat pertumbuhan volume angkutan BBM lebih dari 22 persen secara tahunan, mencerminkan meningkatnya kebutuhan layanan transportasi energi di berbagai wilayah operasional.