Perkuat Talenta Digital, BINUS @Malang Luncurkan Program Artificial Intelligence

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) semakin mengubah cara manusia bekerja, mengambil keputusan, menciptakan produk, hingga membangun usaha.

Teknologi yang sebelumnya identik dengan perusahaan besar kini makin mudah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, industri kreatif, layanan publik, usaha kecil, dan bisnis.

Menjawab perkembangan tersebut, BINUS University mempertegas komitmennya dalam menyiapkan talenta digital Indonesia.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan komitmen itu direalisasikan lewat perluasan akses pembelajaran bidang Artificial Intelligence ke berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya, Binus @Malang peluncuran Program Artificial Intelligence pada 14 September 2026.

Dr. Nelly menjelaskan kehadiran program ini merupakan bagian dari semangat AI Empowers @ BINUS, yang menegaskan komitmen BINUS University dalam mengintegrasikan pemahaman dan pemanfaatan AI ke dalam ekosistem pembelajaran.

“Mahasiswa didorong untuk tidak hanya menggunakan teknologi AI, tetapi juga memahami cara mengembangkan dan menerapkannya secara strategis, etis, serta bertanggung jawab,” ucap Dr. Nelly dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Dia juga mengatakan melalui AI Empowers @ BINUS, BINUS University menghadirkan pengalaman belajar yang didukung Artificial Intelligence secara menyeluruh, membantu mahasiswa berkembang sejak hari pertama hingga menjadi profesional yang siap menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.