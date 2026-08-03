Perkuat Tata Kelola, Askrindo Bukukan Laba 328 Persen di Atas Target

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo membukukan laba setelah pajak konsolidasi sebesar Rp1,69 triliun sepanjang 2025. Kinerja tersebut ditopang strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika industri asuransi.

Penguatan kinerja bisnis di berbagai lini usaha sepanjang 2025 turut mendorong pertumbuhan pendapatan premi dan profitabilitas perusahaan. Askrindo menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi pertumbuhan bisnis yang terus menunjukkan tren positif.

Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, mengatakan hasil tersebut merupakan buah dari transformasi berkelanjutan, penerapan strategi bisnis yang prudent, serta fokus perusahaan pada kualitas portofolio.

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Menurutnya, Askrindo juga terus memperkuat tiga pilar bisnis, yakni mendukung UMKM, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan perluasan asuransi mikro.

"Capaian positif sepanjang tahun 2025 ini mempertegas komitmen Askrindo untuk terus tumbuh secara sehat dan berkualitas. Askrindo hadir menghubungkan kekuatan UMKM dan proyek strategis nasional, sekaligus mentransformasikan risiko menjadi penggerak pertumbuhan dan pilar ketahanan ekonomi Indonesia," kata Fankar.

Dari sisi neraca, Askrindo mencatat total aset mencapai Rp31 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi pengelolaan portofolio yang berkualitas serta penerapan manajemen risiko yang disiplin.

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Perusahaan juga memperkuat aspek tata kelola melalui peningkatan Governance, Risk & Compliance (GRC), penurunan profil risiko, serta penerapan budaya sadar risiko di seluruh organisasi.

Selain itu, implementasi PSAK 117 pada laporan keuangan disebut memperkuat transparansi dan keselarasan dengan praktik internasional.