jpnn.com, JAKARTA - PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) perusahaan penyedia Buy Now Pay Later (BNPL) yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih penghargaan.

Terbaru, Indodana Finance dapat penghargaan sebagai Perusahaan Pembiayaan Terbaik dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp1 triliun hingga Rp5 triliun.

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas kinerja perusahaan sekaligus pencapaian dalam menjalankan bisnis pembiayaan di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang.

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Adapun penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian acara Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI yang berlangsung di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta baru-baru ini.

Penilaian Perusahaan Pembiayaan Terbaik APPPI 2026 mengacu pada laporan keuangan publikasi seluruh anggota asosiasi untuk periode 2024–2025 dan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Proses evaluasi juga melibatkan tiga juri independen dari perwakilan media, industri serta Komite Etik APPI.

Industri perusahaan pembiayaan memiliki peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pembiayaan, baik untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

Seiring berkembangnya kebutuhan pasar dan semakin beragamnya pilihan layanan keuangan, perusahaan pembiayaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang adaptif sekaligus menjaga fundamental usaha yang sehat.