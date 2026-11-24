jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) membahas harmonisasi ketentuan larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana dalam pengelolaan zakat dengan sistem hukum pidana nasional.

Pembahasan ini menjadi bagian dari proses perumusan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar selaras dengan perkembangan regulasi hukum pidana di Indonesia.

Diskusi tersebut berlangsung dalam forum Expert Panel Seri VI Perumusan Arah Kebijakan Perubahan UU Pengelolaan Zakat bertema "Harmonisasi Ketentuan Larangan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana dalam Pengelolaan ZIS-DSKL dengan Sistem Hukum Pidana Nasional" di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2026).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menegaskan bahwa perubahan UU Pengelolaan Zakat tetap membutuhkan penguatan sanksi administratif sekaligus ketentuan pidana.

Menurutnya, kedua instrumen tersebut memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi untuk memastikan kepatuhan dan menjaga tata kelola lembaga pengelola zakat.

Ia menjelaskan, penguatan sanksi administratif diperlukan sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan negara, sementara sanksi pidana dipertahankan untuk menangani tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Keseimbangan ini dinilai penting guna melindungi amil, muzaki, mustahik, dan seluruh pihak terkait.

Dari perspektif hukum pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Taufik Rachman menyoroti perlunya penyesuaian regulasi zakat setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"KUHP baru tidak lagi mengenal pembedaan kejahatan dan pelanggaran seperti dalam ketentuan sebelumnya. Keduanya masuk dalam kategori tindak pidana dengan penggolongan tertentu. Karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat perlu disesuaikan dengan sistem hukum pidana nasional," kata Taufik.